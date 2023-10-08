Эрдоган назвал условие мира на Ближнем Востоке

Обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при независимости Палестины. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Обеспечение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при окончательном решении палестинской проблемы», – заявил турецкий лидер.

По его словам, Палестина должна обрести суверенный государственный статус – согласно резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Эрдоган призвал не усугублять конфликт. Решать палестинский вопрос следует на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств.

Политик добавил, что Турция будет прилагать дипломатические усилия для снижения напряженности и прекращения конфликта между Израилем и Палестиной