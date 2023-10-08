СМИ: в Нигере суд постановил освободить сына свергнутого президента Базума

Суд Ниамея постановил немедленно освободить сына отстраненного от власти президента страны Салема Мохамеда Базума на том основании, что власти превысили свои полномочия, задержав его. Об этом сообщил чадский новостной портал Alwihda, опубликовав судебное решение.

"Салем Мохамед Базум является жертвой неправомерных действий", - говорится в нем.

С момента государственного переворота он содержится вместе с отцом и матерью в изоляции под охраной военных.