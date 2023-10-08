СМИ: США и Британия давят на ЕС ради финансирования Украины

США и Великобритания «подталкивают» Евросоюз к расширению, чтобы обеспечить дополнительное финансирование Украины. Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на источники.

По их информации, Штаты Британия на фоне нерешительного контрнаступления украинских Вооруженных сил (ВСУ) «инвестировали» в серьезное расширение ЕС на Восток. В частности, Лондон и Вашингтон давят на ЕС, чтобы тот предоставил Киеву членство в блоке.

Газета отметила, что возможное вступление Украины в Евросоюз вызвало бурные дебаты, ведь в случае такого решения нужно пересматривать бюджет и процесс принятия новых членов. И теперь в эти дебаты «глубоко вовлеклись» Соединенные штаты. Произошло это после того, как США сократили помощь Киеву.

Британские чиновники в частном порядке тоже выразили поддержку вступлению Украины в ЕС, добавили журналисты.

Источники утверждают, что Вашингтон и Лондон сделают ставку на прием Украины в ЕС, если контрнаступление ВСУ окончательно зайдет в тупик. Причина в том, что неразрешенные конфликты и нечеткие границы влияют на прогресс по вступлению в НАТО.