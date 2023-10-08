Блинкен: Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Израиль запросил у США дополнительную военную помощь, и ответ может поступить из Белого дома уже сегодня. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.

«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, с которыми обратились израильтяне. Вероятно, сегодня, попозже вы услышите больше об этом», – сказал Блинкен в эфире телеканала.

Блинкен добавил, что президент Джо Байдена дал указание «убедиться, что мы предоставляем Израилю все, в чем он нуждается в данный момент, чтобы противостоять нападениям со стороны ХАМАС».

Блинкен также сообщил, что США получили сообщения о пропавших без вести и погибших американцах. Американская администрация «работает сверхурочно», чтобы проверить данную информацию.

Госсекретарь дал ответ и на обвинения республиканцев в том, что администрация Байдена умиротворяла Иран, разморозив иранские средства. Это, по мнению противников Байдена, способствовало ухудшению ситуации в Израиле и Палестине.

Блинкен сказал, что деньги из размороженных средств, предназначенных на гуманитарные цели, потрачены не были.

«Таким образом, люди либо дезинформированы, либо сами вводят в заблуждение. В любом случае, это неправильно», – сказал он.