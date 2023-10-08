Зарубежные СМИ отреагировали на войну Израиля с ХАМАС

Обозреватели западных СМИ активно освещают конфликт между Израилем и Палестиной. «Рамблер» отобрал несколько интересных публикаций.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (ФРГ), статья «Кошмар Израиля». В политическом плане кризис объединил страну. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел переговоры с лидером оппозиции Джаиром Лапидом и бывшим вице-премьером Бенни Ганцем о совместной правительственной коалиции.

Это предложение Лапид сделал Нетаньяху в субботу вечером, 7 октября. Бывший генерал Бени Ганц из оппозиционной Партии национального единства также пообещал поддержку Нетаньяху на время войны.

Saarbruecker Zeitung (ФРГ), статья «Израиль сообщает о гибели сотен боевиков ХАМАС». Президент Центрального совета евреев Йозеф Шустер заявил, что «террористическая война, которую ХАМАС и ливанская «Хезболла» ведут против Израиля, вряд ли может быть превзойдена с точки зрения жестокости».

Politico (США), статья «Как Израиль упустил то, что планировал Хамас?». Массированное нападение на Израиль со стороны поддерживаемых Ираном боевиков Хамаса является таким же серьезным провалом разведки для страны, как и Война Судного дня 1973 года, когда Египет и Сирия начали совместное наступление, непредвиденное хвалеными израильскими спецслужбами.

Несмотря на интенсивный цифровой и спутниковый мониторинг, а также использование технологий прогнозирования и распознавания лиц, ХАМАС застал службы безопасности Израиля врасплох так же, как это сделали Египет и Сирия полвека назад.

Тогда западные спецслужбы, похоже, заблуждались так же, как и сейчас — возможно, потому, что они так сосредоточены на Украине и России.

Hindustan Times (Индия), статья «ХАМАС казнил девочку на глазах у семьи». Боевики движения взяли в заложники большую семью израильтян. Один из них, с тем, чтобы запугать заложников, убил старшего ребенка. Он отметил, что «отправил ее в рай».

«BILD на русском» (ФРГ), заметка «В городах Германии пройдут акции солидарности с Израилем». Сегодня в Берлине около Бранденбургских ворот пройдёт акция солидарности с Израилем. Митинги также пройдут в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Штутгарте.

Asia Times (Гонконг), статья «Израиль в состоянии войны: грядет возмездие «Железных мечей». Пока еще слишком рано оценивать вероятные многочисленные долгосрочные последствия нападения на израильтян и их чувство безопасности. Но одно ясно: и без того непростые перспективы построения доверия между израильским и палестинским народами только что получили сокрушительный удар.

Corriere della Sera (Италия), статья «Шани Лук, 22 года, гражданка Германии, похищена на фестивале возле кибуца Рейм». Родители похищенной девушки рассказали, что у нее при себе были кредитные карты. Банк сообщил им, что последний раз с них снимали деньги в секторе Газа.

Ее мать, проживающая вместе с мужем-израильтянином недалеко от сектора Газа, пояснила, что привыкла жить в страхе. Она добавила, что несмотря ни на что, не желает думать о худшем.

Il Fatto Quotidiano (Италия), «Ракеты, дельтапланы и террор на улицах: вот как нападение ХАМАСа сломило оборону Израиля». Боевикам движения удалось выполнить поставленные задачи. Они запугали приграничные поселения, смогли захватить заложников, доставить их в сектор Газа. Кроме того, они развеяли миф о непобедимости Армии обороны Израиля.

По предварительным данным, без вести пропали 750 человек. Часть из них погибла, часть была похищена боевиками.

O Globo (Бразилия), статья «Правительство Лулы обсудит позицию страны по конфликту между Израилем и Палестиной». Бразильская оппозиция критикует правительство страны за то, что оно «пытается занять позицию равенства».