Аббас призвал Макрона срочно вмешаться в конфликт с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться и заставить Израиль выполнить свои юридические обязательства по отношению к палестинскому народу. Об этом сообщает палестинское издание WAFA.

Президент Аббас заявил, что народ Газы сталкивается с «тотальной израильской агрессией». Он потребовал сделать все возможное, чтобы немедленно облегчить страдания палестинцев.

Аббас возложил на Тель-Авив ответственность за прекращение поставок воды, электричества и продовольствия населению Газы. По его словам, Газа не будет стоять в одиночестве перед лицом «агрессии».

WAFA также сообщает, что в воскресенье Махмуду Аббасу позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры обсудили обостряющуюся ситуацию в регионе.

Аббас призвал Макрона срочно вмешаться, чтобы остановить «израильскую агрессию против палестинского народа». Президент Палестины подчеркнул, что нынешняя эскалация в регионе является результатом политического тупика. Палестинскому народу отказали в законном праве на самоопределение и создании своего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Аббас также заявил о молчании международного сообщества. По его словам, в последние дни погибли сотни палестинских гражданских лиц, тысячи получили ранения и многие были взяты в плен.