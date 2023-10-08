Папа Римский призвал к прекращению вооружённых столкновений в Израиле

Папа Римский заявил, что молится за мир в Израиле и Палестине. В воскресной проповеди он призвал стороны конфликта остановить войну и не прибегать к помощи оружия, сообщает Vatican News.

«Пожалуйста, остановите атаки, сложите оружие, и поймите, что терроризм и война не ведут к какому-либо решению, а только к смерти и страданиям множества невинных людей», – призвал папа Франциск.

Глава католиков сказал, что он со скорбью следит за последними новостями из Израиля, «где свирепое насилие вызвало сотни смертей и ранений».

«Война – это всегда поражение! Каждая война — это проигрыш и крушение!» – заявил понтифик.

Он выразил соболезнования семьям погибших и сказал, что молится за всех, кто переживает «часы ужаса и страданий». Папа Римский призвал всех молиться за мир в Израиле и Палестине.

В субботу палестинские боевики внезапно атаковали военных Израиля и выпустили сотни ракет. Израиль немедленно нанес ответные авиаудары, а премьер-министр страны заявил, что страна находится в состоянии войны. Сегодня война была объявлена официально.