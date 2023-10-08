Посол Израиля в РФ: россияне могли попасть в плен ХАМАС

Боевики палестинского движения ХАМАС взяли большое количество заложников, рассказал израильский посол в РФ Александр Бен Цви. Он добавил, что среди пленных могут оказаться россияне, пишут «Известия».

Посол пояснил, что точной информации пока нет. Он добавил, что ведется расследование.

Бен Цви отметил, что официальные органы также не располагают информацией о точном количестве погибших и пострадавших. Он уточнил, что по предварительным данным, жертвами конфликта стали 350 человек, еще 1,8 тыс. пострадали.

Дипломат резюмировал, что разрешение конфликта между Израилем и Палестиной возможно только военным путем.

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха, при помощи парапланов.

За сутки им удалось нанести ряд чувствительных ударов Армии обороны Израиля, уничтожить и захватить большое количество бронетехники.