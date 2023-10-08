Двое граждан Белоруссии пострадали от ракетных обстрелов в Израиле

Два белоруса получили ранения во время ракетных обстрелов в Израиле. Об инциденте сообщили в МИД Белоруссии, передаёт БЕЛТА.

В ведомстве сообщили, что белорусы накануне попали под ракетный удар в Ашкелоне.

«Двое белорусских граждан - сын с матерью - пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона», - сказано в сообщении дипломатов.

Сейчас граждане Белоруссии находятся в израильской больнице, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

В белорусском МИД заявили, что посольство контактирует с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших.