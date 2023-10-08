Индонезийский эксперт призвала преобразовать БРИКС в оборонный альянс

БРИКС необходимо превратить в оборонный альянс, чтобы противостоять влиянию НАТО. Об этом заявила аналитик в области обороны, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Кони, передаёт РИА Новости.

«Я предложила бы принять меры, чтобы БРИКС был преобразован в оборонный альянс, тогда он смог бы стать достойным соперником НАТО», – сказала аналитик.

По её словам, сейчас подобного союза в мире нет.

Бакри Рахакундини Кони напомнила, что президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что именно блок НАТО, а не Украина, виновен в конфликте, и что сейчас у Североатлантического альянса нет полноценных альянсов-противников в мире.

По мнению индонезийского аналитика, экономика и оборона тесно связаны и «всегда идут рука об руку».