Министры обороны НАТО обсудят войну в Израиле

"Мы ожидаем, что сразу несколько союзников [стран - членов НАТО], в первую очередь, США поднимут тему войны в Израиле. На данный момент она не включена в повестку дня заседания, поскольку НАТО не представлена в зоне конфликта, но, безусловно, будет обсуждаться", - сказал он.