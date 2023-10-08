Министры обороны НАТО обсудят войну в Израиле

Источник: министры обороны НАТО обсудят ситуацию в Израиле в Брюсселе 11-12 октября
Война в Израиле будет обсуждаться на плановой встрече министров обороны НАТО 11-12 октября, однако в официальную повестку дня встречи она пока не включена. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
"Мы ожидаем, что сразу несколько союзников [стран - членов НАТО], в первую очередь, США поднимут тему войны в Израиле. На данный момент она не включена в повестку дня заседания, поскольку НАТО не представлена в зоне конфликта, но, безусловно, будет обсуждаться", - сказал он.
"Также вполне вероятно, что в ближайшие дни генсек НАТО [Йенс Столтенберг] внесет эту тему в повестку дня заседания", - отметил источник.
Дипломат напомнил, что в новой Стратегической концепции, которую НАТО утвердила на саммите в Мадриде в июне 2022 года, главные задачи альянса сформулированы как "оборона и сдерживание России на востоке и противодействие террористическим структурам на юге".