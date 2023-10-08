В Италии сочли невозможным разрешение конфликта на Украине на поле боя

"Ситуация на Украине превращается в гангрену. Мы видим, что невозможно разрешить ситуацию на поле боя. Мы продолжаем оказывать помощь, но каждый день анализируем тактику, как прийти к диалогу для достижения мира и восстановления территорий", - отметил Крозетто.