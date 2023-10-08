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Министр обороны Италии Крозетто: конфликт на Украине не разрешить на поле боя

Конфликт на Украине постепенно становится "гангреной", считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. В интервью газете Corriere della sera он отметил, что противостояние требует диалога для достижения мира.

В Италии сочли невозможным разрешение конфликта на Украине на поле боя
© Газета.Ru

"Ситуация на Украине превращается в гангрену. Мы видим, что невозможно разрешить ситуацию на поле боя. Мы продолжаем оказывать помощь, но каждый день анализируем тактику, как прийти к диалогу для достижения мира и восстановления территорий", - отметил Крозетто.

Он добавил, то Европа не обладает безграничными ресурсами для поддержки Украины и чем дольше продолжается конфликт, тем меньше возможностей для дальнейшей военной помощи. Крозетто подчеркнул, что это не политическое решение.

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