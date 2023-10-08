Израиль объявил об эвакуации всех граждан страны вблизи границы с Газой
Израиль эвакуирует всех жителей населенных пунктов вблизи границы с сектором Газа в течение 24 часов. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, сообщает Haaretz.
Хагари сказал, что израильская армия «убила более 400 палестинских боевиков» и арестовала десятки человек.
По его словам, бои в южном кибуце Кфар-Аза продолжаются. Солдаты «героически сражаются за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС».
При этом Хагари не стал отвечать на вопрос, предупреждает ли израильская армия мирное население Газы о ракетных ударах, как это делалось ранее. Представитель ЦАХАЛ «воздержался от прямого ответа».
Во время предыдущих военных операций Израиля против сектора Газа, жителей гражданских зданий-целей заранее предупреждали по телефону о необходимости покинуть дома. Кроме того, применялись предупредительные обстрелы крыш болванками снарядов.