Израиль объявил об эвакуации всех граждан страны вблизи границы с Газой

Израиль эвакуирует всех жителей населенных пунктов вблизи границы с сектором Газа в течение 24 часов. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, сообщает Haaretz.

Хагари сказал, что израильская армия «убила более 400 палестинских боевиков» и арестовала десятки человек.

По его словам, бои в южном кибуце Кфар-Аза продолжаются. Солдаты «героически сражаются за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС».

При этом Хагари не стал отвечать на вопрос, предупреждает ли израильская армия мирное население Газы о ракетных ударах, как это делалось ранее. Представитель ЦАХАЛ «воздержался от прямого ответа».