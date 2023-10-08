Между Финляндией и Эстонией перекрыли подводный газопровод

Специалисты перекрыли подводный газопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию, из-за необычного падения давления. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на финского оператора газовой системы Gasgrid.

Падение давления было зарегистрировано в ночь на воскресенье, 8 октября, операторами Gasgrid и Elering (Эстония).

Специалисты предположили, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь, заметили в пресс-службе оператора.

В настоящее время, заметили в Gasgrid Finland, клапаны газопровода перекрыты, утечка не наблюдается.