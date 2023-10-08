Между Финляндией и Эстонией перекрыли подводный газопровод
Специалисты перекрыли подводный газопровод, соединяющий Финляндию и Эстонию, из-за необычного падения давления. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на финского оператора газовой системы Gasgrid.
Падение давления было зарегистрировано в ночь на воскресенье, 8 октября, операторами Gasgrid и Elering (Эстония).
Специалисты предположили, что морской трубопровод между Финляндией и Эстонией дал течь, заметили в пресс-службе оператора.
В настоящее время, заметили в Gasgrid Finland, клапаны газопровода перекрыты, утечка не наблюдается.
Ведется расследование причин и обстоятельств инцидента.
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