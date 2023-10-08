"На данном этапе пока да (не обсуждается - прим. ТАСС). Если будут какие-то изменения, мы об этом объявим, конечно же", - сказала она. Ранее пресс-секретарь отмечала, что на консульском учете находятся более 2 тыс. россиян - на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.