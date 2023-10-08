В Израиле погиб командир пехотной бригады "Нахаль"
Армия обороны Израиля рассказала о гибели 42-летнего командира пехотной бригады "Нахаль" - полковника Джонатана Штайнберга в районе населенного пункта Керем-Шалом у границы с сектором Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
"Он стал самым высокопоставленным офицером, чью смерть в ходе боевых действий подтвердили на вечер субботы", - говорится в публикации.
За последнее время Израиль не нес столь заметных потерь среди командного состава армии.
Отмечается, что полковник Штайнберг попал в засаду, когда направлялся на позиции своих подчиненных. На тот момент командование действиями бригады осуществлялось одним из его заместителей.