В Израиле погиб командир пехотной бригады "Нахаль"

Армия обороны Израиля рассказала о гибели 42-летнего командира пехотной бригады "Нахаль" - полковника Джонатана Штайнберга в районе населенного пункта Керем-Шалом у границы с сектором Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

"Он стал самым высокопоставленным офицером, чью смерть в ходе боевых действий подтвердили на вечер субботы", - говорится в публикации.

За последнее время Израиль не нес столь заметных потерь среди командного состава армии.