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Движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы армии Израиля в Ливане

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» взяла на себя ответственность за удары по израильской армии в Южном Ливане.

Движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрелы армии Израиля в Ливане
© RT на русском

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — цитирует РИА Новости заявление группировки.

Израильская армия заявила об ударах по Ливану в ответ на обстрел

Отмечается, что удары были нанесены ракетами и снарядами, в том числе по РЛС израильской армии.

Ранее армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по одному из районов Ливана в ответ на обстрел.