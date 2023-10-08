Китай обратился с призывом к Израилю и Палестине

Китай призвал Израиль и Палестину прекратить огонь, передает «Интерфакс».

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Пекин также выразил обеспокоенность обострением напряженности между Израилем и Палестиной и выразил готовность к сотрудничеству с мировым сообществом для скорейшего установления мира.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» на территории сектора Газа создана закрытая военная зона.

До этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что атака палестинского исламского движения ХАМАС на Израиль является следствием «разрушения глобальной безопасности», причиной которого стал российско-украинский конфликт.