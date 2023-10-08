В ООН раскрыли число покинувших дома жителей сектора Газа

По меньшей мере 20 тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома в связи с обстрелами со стороны израильской армии. Такие цифры приводит управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, передает РИА Новости.

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«По меньшей мере 20 тысяч внутренне перемещенных лиц укрывались в 44 школах [«Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ»] БАПОР», — говорится в сообщении.

Во всемирной организации также уточнили, что граждане в том числе размещались в 28 временных приютах во всех районах сектора Газа, кроме Хан-Юниса.