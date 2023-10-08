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В США рассказали о падении доверия к Байдену из-за критики Путина

Критика президента Джо Байдена в сторону лидера РФ Владимира Путина непреднамеренно повышает авторитет последнего среди граждан Соединенных Штатов. Такое заявление сделал американский журналист Джон Вароли, передает РИА Новости со ссылкой на издание RNN

В США рассказали о падении доверия к Байдену из-за критики Путина
© РИА Новости

Он указал, что доверие к Джо Байдену упало до феноменально низкого уровня, и в результате это привело к парадоксальному сценарию, при котором критика в сторону Владимира Путина лишь повышает авторитет главы РФ.

По словам Вароли, заявления Байдена о том, что Путин — «злодей», заставляют жителей США задуматься, кто же из них действительно «плохой парень». С каждым днем все больше людей приходят к выводу, что он сидит вовсе не в Кремле, а в Белом доме, указал журналист.

Он добавил, что главная проблема Вашингтона сегодня — не внешние противники, а внутренние проблемы, однако власти все еще игнорируют их.

Ранее многие высокопоставленные лица США выражали свое недовольство офисом президента Джо Байдена из-за разрушительной государственной политики. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призывала власти прекратить тратить деньги на Украину и обратить внимание на проблемы США: массовый наплыв мигрантов, повышение цен на топливо и жилищные услуги.

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