В США рассказали о падении доверия к Байдену из-за критики Путина

Критика президента Джо Байдена в сторону лидера РФ Владимира Путина непреднамеренно повышает авторитет последнего среди граждан Соединенных Штатов. Такое заявление сделал американский журналист Джон Вароли, передает РИА Новости со ссылкой на издание RNN

Он указал, что доверие к Джо Байдену упало до феноменально низкого уровня, и в результате это привело к парадоксальному сценарию, при котором критика в сторону Владимира Путина лишь повышает авторитет главы РФ.

По словам Вароли, заявления Байдена о том, что Путин — «злодей», заставляют жителей США задуматься, кто же из них действительно «плохой парень». С каждым днем все больше людей приходят к выводу, что он сидит вовсе не в Кремле, а в Белом доме, указал журналист.

Он добавил, что главная проблема Вашингтона сегодня — не внешние противники, а внутренние проблемы, однако власти все еще игнорируют их.