СМИ сообщили о ракетном ударе по больнице на юге Израиля
Больница «Барзилай» на юге Израиля в городе Ашкелон подверглась ракетному удару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью газеты Times of Israel.
Как говорится в материале, одна ракета, выпущенная со стороны сектора Газа, угодила в мост между зданиями больницы «Барзилай». Сотрудник медицинского учреждения рассказал, что здание серьезно пострадало. Информации о жертвах или пострадавших не приводится.
Ранее Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. В приграничные районы на юге Израиля проникли десятки бойцов ХАМАС.
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