СМИ сообщили о ракетном ударе по больнице на юге Израиля

Больница «Барзилай» на юге Израиля в городе Ашкелон подверглась ракетному удару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью газеты Times of Israel.

Как говорится в материале, одна ракета, выпущенная со стороны сектора Газа, угодила в мост между зданиями больницы «Барзилай». Сотрудник медицинского учреждения рассказал, что здание серьезно пострадало. Информации о жертвах или пострадавших не приводится.