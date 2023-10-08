Советник главы офиса Зеленского связал атаку на Израиль с украинским конфликтом

Причиной атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль стало «разрушение глобальной безопасности», которое произошло в результате конфликта на Украине. Такую точку зрения высказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, «Коммерсантъ».

По его словам, предотвратить эскалации конфликтов, подобных палестино-израильскому, поможет только ослабление России в украинском конфликте.

Ранее МИД Украины осудил обстрелы израильских городов и мирного населения Иерусалима и Тель-Авива. В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили поддержку Израилю.