UnHerd: визит Зеленского в США войдёт в историю как политический провал
Визит Владимира Зеленского в Вашингтон войдёт в учебники истории как провальный, заявил обозреватель UnHerd Томас Фаци.
«Если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдёт в учебники истории, но только в негативном ключе», — написал Фаци.
По словам западного аналитика, в США Зеленского встретили «довольно прохладно» и не разрешили выступить на совместной сессии конгресса.
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин ранее отметил, что Запад не смог сделать Украину главной темой недели высокого уровня Генассамблеи ООН. По его мнению, визит Зеленского в США и Канаду получился блёклым.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что визит Владимира Зеленского в США и Канаду был почти бессмысленным, так как его выступления уже «набивают оскомину» на Западе.
Издание The Spectator написало, что поведение Зеленского может лишить Украину поддержки.