Жители Тель-Авива массово опустошают прилавки в магазинах

Жители Тель-Авива (Израиль — прим. «ВМ») стали массово закупаться продовольствием в магазинах на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Местные жители отмечают дефицит хлеба, молока, яиц, макарон, круп и воды.

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Некоторые торговые точки продают продукты порционно — например, не более одной единицы товара на руки. Также опустели прилавки с овощами и фруктами. Опрошенные корреспондентом РИА Новости сотрудники магазинов согласны с тем, что люди подверглись панике, в частности, это выражается в покупке товаров с большим запасом.

Утром 7 октября в центре Израиля прозвучали звуки сирен. В связи с нападением ЦАХАЛ начал в секторе Газа контртеррористическую операцию, которая получила название «Железные мечи».

Помимо этого в тот же день Израиль ввел на всей территории страны особое положение из-за атак ХАМАС. В сообщении правительства указано, что это сделано для безопасности гражданского населения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 октября заявил, что первая фаза военной операции Израиля против ХАМАС завершена. Он добавил, что большая часть боевиков, находящихся на территории страны, была ликвидирована.

Порядка 260 тел погибших зрителей музыкального фестиваля обнаружили на юге Израиля. По последним данным правительства страны, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. На юге страны продолжаются боевые действия.