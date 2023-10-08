Нетаньяху объявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи»

Первая фаза операции «Железные мечи» завершена. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости со ссылкой на информацию его канцелярии.

Как говорится в сообщении, Тель-Авив решил прекратить подачу электричества в сектор Газа, также прекращены поставки товаров и топлива.

В то же время газета Times of Israel со ссылкой на Министерство обороны страны сообщает, что командир пехотной бригады Армии обороны Израиля погиб в ходе столкновения с силами ХАМАС.

«Полковник Йонатан Штайнберг был убит в субботу во время столкновений с террористами ХАМАС в районе Керем-Шалом недалеко от границы с сектором Газа», — пишет издание.

По данным газеты, Штайнберг был самым высокопоставленным лицом, погибшим в ходе боевых действий.

Армия обороны Израиля также заявила, что на территории сектора Газа в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» создана закрытая военная зона. Вход туда воспрещен. Военное ведомство Израиля настоятельно рекомендует общественности сохранять бдительность и держаться подальше от этой территории.