На всю территорию Израиля распространили зону особого положения

Зона действия «особого положения в области безопасности» распространилась на всю территорию Израиля. Об этом распорядился глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

Как говорится в заявлении, он велел расширить зону действия «особого положения в области безопасности», теперь она применима ко всей территории Израиля.

Эта мера позволяет армии Израиля закрывать общественные объекты, руководствуясь требованиями безопасности, а также давать инструкции местным жителям, которые помогут сохранить им жизнь и здоровье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Израиле. Он заявил, что у Израиля есть право на защиту от террора, и выразил надежду на восстановление мира и порядка.

Однако пользователи социальной сети X раскритиковали его заявление и обвинили в выпрашивании денег у США и Европы.

Lawzfinance счел лидера Украины «напряженным» и предположил, что он опасается перенаправления западных средств в Израиль вместо Украины. Mrpresident_ap назвал Зеленского «мошенником» и призвал больше не предоставлять Киеву военную помощь. Некоторые другие пользователи поддержали его.