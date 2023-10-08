В Британии заявили о провале израильской разведки

Неожиданное нападение ХАМАС в 50-ю годовщину Войны Судного дня навсегда войдет в историю как провал израильской разведки. Такое мнение высказал британский журналист Питер Бомонт в колонке для The Guardian.

Он отметил, что всего за несколько часов десятки боевиков из сектора Газа прорвались через пограничные заграждения в южные районы Израиля. При этом израильские военные оказались совершенно не готовы к этому.

На это также Института Ближнего Востока Брайан Катулис, пишет The Wall Street Journal.

«Трудно представить провал системы безопасности такого масштаба в новейшей истории Израиля», — заявил он.

Катулис также выразил удивление, что никто из союзников Израиля не заметил подготовку ХАМАС к атаке.