В Британии заявили о провале израильской разведки
Неожиданное нападение ХАМАС в 50-ю годовщину Войны Судного дня навсегда войдет в историю как провал израильской разведки. Такое мнение высказал британский журналист Питер Бомонт в колонке для The Guardian.
Он отметил, что всего за несколько часов десятки боевиков из сектора Газа прорвались через пограничные заграждения в южные районы Израиля. При этом израильские военные оказались совершенно не готовы к этому.
На это также Института Ближнего Востока Брайан Катулис, пишет The Wall Street Journal.
«Трудно представить провал системы безопасности такого масштаба в новейшей истории Израиля», — заявил он.
Катулис также выразил удивление, что никто из союзников Израиля не заметил подготовку ХАМАС к атаке.
7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне».