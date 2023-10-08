В США заявили, что Иран не причастен к атаке на Израиль

В США считают, что Иран не причастен к атакам на Израиль. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.

«Нет указаний на вовлеченность Ирана», — сказал чиновник.

Накануне утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Как заявили в пресс-службе Израиля, палестинцы выпустили более 3 тысяч ракет. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные зачищают населённые пункты от сил противника.

В то же время военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. В ответ армия Израиля приступила к операции «Железные мечи» против ХАМАС с целью очистить сектор Газа от вражеских сил. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что сегодня страна находится в состоянии войны и приказал провести широкую мобилизацию.