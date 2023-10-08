В США заявили, что Иран не причастен к атаке на Израиль
В США считают, что Иран не причастен к атакам на Израиль. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Белого дома, передает РИА Новости.
«Нет указаний на вовлеченность Ирана», — сказал чиновник.
Накануне утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Как заявили в пресс-службе Израиля, палестинцы выпустили более 3 тысяч ракет. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные зачищают населённые пункты от сил противника.
В то же время военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. В ответ армия Израиля приступила к операции «Железные мечи» против ХАМАС с целью очистить сектор Газа от вражеских сил. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что сегодня страна находится в состоянии войны и приказал провести широкую мобилизацию.
Число погибших в Израиле в результате нападения палестинцев, по сообщениям газеты Jerusalem Post, превысило 300 человек, ранения получили не менее 1,5 тысяч. По последним данным Министерства здравоохранения Палестины, число погибших от ракетных ударов по сектору Газа достигло 232, еще около 1,7 тысячи человек пострадали.