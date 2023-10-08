Байден сделал заявление на фоне нападения на Израиль

Президент Джо Байден заявил, что США намерены активизировать свои контакты на Ближнем Востоке на фоне нападения на Израиль. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер США рассказал, что велел своей команде оставаться в постоянном контакте со сторонами в регионе, включая Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Катар, Оман, Иордан, ОАЭ. Также Вашингтон собирается поддерживать связь с партнерами из Европы и властями Палестины.

Кроме того, Байден указал, что остается на связи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам главы Белого дома, он уже обсудил сложившуюся ситуацию с членами конгресса и королем Иордании. Байден поручил команде по национальной безопасности оказать помощь коллегам из Израиля.

«Военные с военными, разведка с разведкой, дипломаты с дипломатами. Чтобы убедиться, что у Израиля есть необходимое», — подчеркнул он.