В Вене прошли митинги в поддержку ХАМАС
В субботу, 7 октября, в центре Вены прошли митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает австрийский телеканал OE24.
Демонстранты собрались перед зданием федерального канцлера Австрии с палестинскими флагами. Мэр города Кристоф Видеркер осудил митингующих, подчеркнув, что неприемлемо праздновать нападение на Израиль.
«Мы поддерживаем израильский народ в это трудное время», — заявил он.
Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.
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