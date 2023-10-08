В Вене прошли митинги в поддержку ХАМАС

В субботу, 7 октября, в центре Вены прошли митинги в поддержку палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает австрийский телеканал OE24.

Демонстранты собрались перед зданием федерального канцлера Австрии с палестинскими флагами. Мэр города Кристоф Видеркер осудил митингующих, подчеркнув, что неприемлемо праздновать нападение на Израиль.

«Мы поддерживаем израильский народ в это трудное время», — заявил он.