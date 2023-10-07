Алиев: виновником новой эскалации на Южном Кавказе может стать Франция

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что именно Франция может стать виновником возможной новой эскалации на Южном Кавказе.

Такое мнение азербайджанский лидер высказал в ходе беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По его словам, поставки вооружения Армении со стороны Франции служат эскалации конфликта в регионе.

«Если в регионе (Южный Кавказ. — RT) возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого», — цитирует Алиева РИА Новости.