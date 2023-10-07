Нетаньяху заявил о намерении Израиля уничтожить ХАМАС

"Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим", - сказал он.