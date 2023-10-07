Нетаньяху: война Израиля против ХАМАС займет время и будет сложной

Нетаньяху считает, что война Израиля против ХАМАС займет время и будет сложной
Военная операция Израиля в секторе Газа, направленная против радикальной палестинской организации ХАМАС, будет продолжительной и сложной. Такое мнение выразил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации.
"Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим", - сказал он.