Армия Израиля заявила о полной координации действий с Пентагоном

Армия обороны Израиля сообщила, что находится в полной координации действий с Центральным командованием американских Вооруженных сил. Об этом информирует ТАСС. До этого президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого сообщил, что Соединенные Штаты направили помощь израильским вооруженным силам. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название "Железные мечи". В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.