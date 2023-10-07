Израиль вернул контроль над большинством поселений на границе с сектором Газа

Армия Израиля заявила, что вернула контроль над большинством поселений на юге на границе с сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Вооруженные силы Израиля вернули под свой контроль военную базу Реим, расположенную на юге страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».