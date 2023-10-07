Байден запросит у Конгресса $100 млрд на помощь Киеву до конца 2024 года

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине , которого должно хватить до начала 2025 года. Как сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники, его размер может достигнуть $100 млрд.

Официальный представитель администрации Байдена заявил изданию, что "никаких решений о том, будет ли это один большой пакет и каким будет его размер, не последует" до избрания нового спикера Палаты представителей Конгресса США, который сменит отправленного в отставку республиканца Кевина Маккарти. При этом было подчеркнуто, что возможность выделения большого пакета, которого хватит до конца 2024 года, изучается и он является "одним из вариантов".