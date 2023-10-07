Мадуро «обнял» Путина и поздравил его с днем рождения

«Мы крепко обнимаем брата, президента России Владимира Путина в день его 71-летия и желаем ему силы и долголетия», — написал глава латиноамериканского государства.

По словам Мадуро, у него сложились «прекрасные отношение взаимного общения» с российским президентом. Он отметил искренность, объективность и прагматичность Путина. В этой связи президент Венесуэлы заявил, что он верит в дальнейшее развитие двусторонних отношений.