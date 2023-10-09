На Украине рассказали, продолжат ли США оказывать военную помощь Киеву

«Нужно понимать, что чем ближе к президентским выборам в США, тем больше будет сложных моментов <…> но никакого перерыва в получении Украиной помощи или ее уменьшения до «голосования» [по вопросу о выделении Киеву $6 млрд помощи] за новую помощь не возникнет. Мы не должны об этом беспокоиться. Еще есть деньги, которые уже выделены и предусмотрены, помощь плановая», — заключил глава МИД Украины.