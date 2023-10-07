Бывший премьер Израиля попал под мобилизацию

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попал под мобилизацию и был зачислен в резервисты. Об этом сообщает израильское издание Walla.

«Бывший премьер-министр Нафтали Беннет был замечен в момент зачисления в подразделение чрезвычайного резерва армии обороны Израиля», - пишет издание.

Экс-премьера увидели на пункте сбора. По данным прессы, его зачислили в мобилизационный резерв на фоне объявленной Беньямином Нетаньяху военной операции в секторе Газа.

В субботу ЦАХАЛ объявил о масштабной мобилизации резерва. Как пишут израильские СМИ, это произошло «в связи с войной, которая разразилась сегодня утром между Газой и Израилем».