В ООН призвали немедленно прекратить боевые действия в Израиле и секторе Газа

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал немедленно прекратить боевые действия в Израиле и секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Гриффитс объявил, что «чрезвычайно встревожен» такой быстрой эскалацией и обострением конфликта.

«Счет гражданских жертв с обеих сторон, по имеющимся сведениям, уже идет на сотни. Это число быстро растет», — отметил Гриффитс.

Дипломат напомнил, что «насилие никогда не было ответом». Он попросил конфликтующие стороны защищать гражданских лиц «повсюду и на постоянной основе».

«Если этого не сделать, результатом будет еще большее кровопролитие», — заключил он.

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.