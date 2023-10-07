Живущая в Израиле россиянка рассказала о последствиях атак бойцов ХАМАС
Россиянка, проживающая в городе Беэр-Шева в Израиле, рассказала, что в стране наблюдается очень сложная обстановка на фоне атак со стороны ХАМАС. Об этом пишут «Известия».
Женщина пояснила, что горожанам приходится прятаться в специальных бронированных комнатах.
По ее словам, в субботу, 7 октября, в 6:30 был очень сильный обстрел. Затем, в 14:30, обстрел повторился, но был уже не таким масштабным.
Россиянка отметила, что в результате обстрела погибло большое количество гражданских лиц. Она назвала происходящее «большой трагедией».
Елизавета, также проживающая в Бат-Яме, подчеркнула, что «всё довольно плохо, у нас тут нет убежищ — старый район, долго добираться», сообщает RT в своем Telegram-канале.
Россиянка уточнила, что сидит на лестнице дома, с собранными документами. Она добавила, что на улице беспрестанно звучит воздушная тревога.
Украинка, переехавшая в Израиль на фоне конфликта, уточнила, что за границей нет покоя, он только снится «в коридорах комнат и бомбоубежищах».