Союзник России поддержал Палестину в конфликте с Израилем

Сирия, поддерживающая с Россией союзнические отношения, высказала свою солидарность с действиями «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) в Израиле. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на МИД арабской страны.

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«Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Сирия осуждает действия «израильской оккупации против палестинского народа», а также считает, что палестинцы имеют право создать «независимое государство на своей земле».