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Нетаньяху заявил о намерении провести «продолжительную военную кампанию»

Израиль намерен провести «продолжительную военную кампанию» в секторе Газа. Об этом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Нетаньяху заявил о намерении провести «продолжительную военную кампанию»
© globallookpress.com

В субботу Байден позвонил Нетаньяху. Он сказал, что США поддерживают Израиль и его «право на самооборону».

Нетаньяху поблагодарил Байдена за его поддержку и сказал ему, что потребуется «длительная и мощная кампания, в которой Израиль одержит победу».

В интернете тем временем опубликовали видео захвата бойцами ХАМАС очередной израильской базы

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