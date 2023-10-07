Нетаньяху заявил о намерении провести «продолжительную военную кампанию»

Израиль намерен провести «продолжительную военную кампанию» в секторе Газа. Об этом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

В субботу Байден позвонил Нетаньяху. Он сказал, что США поддерживают Израиль и его «право на самооборону».

Нетаньяху поблагодарил Байдена за его поддержку и сказал ему, что потребуется «длительная и мощная кампания, в которой Израиль одержит победу».