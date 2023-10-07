Байден поддержал план Нетаньяху о долгой войне с Палестиной
Президент США Джо Байден поддержал план премьер-министра Израиля на ведение долгой войны с напавшей на страну Палестиной. Содержание телефонного разговора премьер-министра и президента передает издание The New York Times.
«Премьер-министр Израиля разговаривал с Байденом по телефону в субботу днем и сказал ему, что „потребуется силовая и продолжительная борьба, в которой Израиль одержит победу“», — сообщило издание.
В ответ на это американский президент заявил, что поддерживает Израиль, и что он имеет полное право обороняться.
Со схожим заявлением поддержки Иерусалима ранее выступал и министр обороны США Ллойд Остин. Он отмечал, что американская сторона готовится поставлять Израилю средства защиты. НАТО также осудила атаку Палестины на израильскую территорию.