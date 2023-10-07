Байден обсудит обострение ситуации в Израиле с Нетаньяху

Президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить обострение вокруг сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.