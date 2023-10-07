Вучич осудил нападение палестинских боевиков на Израиль

"Мы осуждаем ужасающие нападения на Израиль. На протяжении всей истории еврейский народ пережил огромные страдания, и именно поэтому Израиль заслуживает мирной и безопасной жизни. Сегодня больше, чем когда-либо прежде, мир нуждается в том, чтобы израильтяне и палестинцы вместе положили конец насилию", - написал Вучич в соцсети X (ранее Twitter).