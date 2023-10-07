В Белом доме заявили о поддержке США Израиля

"США безоговорочно осуждают ничем не спровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильских гражданских лиц. Терроризм никогда нельзя оправдать. Мы твердо поддерживаем правительство и народ Израиля и выражаем соболезнования в связи с гибелью израильтян при этих нападениях", - отмечается в документе.