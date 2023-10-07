Катар обвинил Израиль в эскалации близ сектора Газа

Лишь Израиль несет ответственность за атаки палестинцев и эскалацию ситуацию в секторе Газа, все это — результат постоянных нарушений прав жителей Палестины. С таким заявлением выступил МИД Катара, официальное заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

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«Катар выражает глубокую обеспокоенность развитием ситуации в секторе Газа и призывает все стороны прекратить эскалацию, успокоиться и проявлять максимальную сдержанность. МИД возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию лишь на Израиль, [это произошло] из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа, последним из которых являются неоднократные рейды на благословенную мечеть Аль-Акса, находящуюся под защитой израильской полиции», — говорится в сообщении.

МИД Катара в заявлении подтвердил позицию в отношении палестинского вопроса и «законных прав братского палестинского народа, вплоть до создания независимого государства Палестина на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».