Минздрав сектора Газа попросил граждан сдавать донорскую кровь

Минздрав сектора Газа призвал граждан к сдаче донорской крови
Минздрав сектора Газа призвал граждан сдавать донорскую кровь, передает РИА Новости сообщение минздрава Газы.
Ведомство попросило обращаться в больницы анклава и банки переливания крови.
Утром 7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа обстреляли ракетами приграничные районы Израиля и Тель-Авива, а затем проникли на территорию страны. По данным оборонного ведомства Израиля, было выпущено более 2 тысяч ракет.
По информации Минздрава, с начала атаки погибли 22 человека, включая одного медика, пострадали 545.
В Израиле объявили чрезвычайное положение. Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС.
Военное крыло ХАМАС в свою очередь объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Аксы». По их данным, в ходе операции в плен были захвачены около 35 израильских военных и поселенцев.
Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе экстренного заседания подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.