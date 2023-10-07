Минздрав сектора Газа попросил граждан сдавать донорскую кровь

Минздрав сектора Газа призвал граждан сдавать донорскую кровь, передает РИА Новости сообщение минздрава Газы.

Ведомство попросило обращаться в больницы анклава и банки переливания крови.

Утром 7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа обстреляли ракетами приграничные районы Израиля и Тель-Авива, а затем проникли на территорию страны. По данным оборонного ведомства Израиля, было выпущено более 2 тысяч ракет.

По информации Минздрава, с начала атаки погибли 22 человека, включая одного медика, пострадали 545.

В Израиле объявили чрезвычайное положение. Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС.

Военное крыло ХАМАС в свою очередь объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Аксы». По их данным, в ходе операции в плен были захвачены около 35 израильских военных и поселенцев.