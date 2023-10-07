Палестина и Израиль ведут переговоры о судьбе заложников

Al-Arabiya: представители Палестины и Израиля ведут переговоры о судьбе пленных
Представители Израиля и радикальных группировок Палестины проводят переговоры о судьбе захваченных на израильской территории заложников, сообщает телеканал Al-Arabiya.
По его данным, контакты между сторонами проходят неподалеку от города Офаким, который расположен на юге Израиля.
Ранее боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что в ходе операции на территории Израиля в плен захвачено около 35 израильских военных и поселенцев.
До этого движение ХАМАС опубликовало кадры, на которых его члены врываются в израильскую общину недалеко от границы с сектором Газа.
Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израиль войну и сообщил о вызове резервистов.