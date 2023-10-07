Палестина и Израиль ведут переговоры о судьбе заложников

Представители Израиля и радикальных группировок Палестины проводят переговоры о судьбе захваченных на израильской территории заложников, сообщает телеканал Al-Arabiya.

© Газета.Ru

По его данным, контакты между сторонами проходят неподалеку от города Офаким, который расположен на юге Израиля.

Ранее боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что в ходе операции на территории Израиля в плен захвачено около 35 израильских военных и поселенцев.

До этого движение ХАМАС опубликовало кадры, на которых его члены врываются в израильскую общину недалеко от границы с сектором Газа.